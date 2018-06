Gerti, ty jsi ta pravá! (Už to vím dlouho)

Gerti Friedrichsová a Thomas Tepe sehráli nejspíš před kamerami stanice RTL pěkné divadélko. Stanice přiznala, že se museli znát už měsíc před tím, než si jakoby překvapeně padli do náruče na pódiu. A list Hamburger Abendblatt dokonce tvrdí, že ti dva spolu žijí už čtyřiadvacet měsíců. Pokud to tak bylo, měli Gerti a Thomas nervy, zda jejich plán vyjde, jen do prvního kola soutěže, takzvaného předvýběru. Tehdy totiž vybírají televizní odborníci z několika stovek žen ve věku od osmnácti do dvaačtyřiceti let. Gerti Friedrichsové byli nakloněni a Thomas Tepe pak, jako jiní milionáři v show , schválil padesátku finalistek. To už věděl, že mezi vybranými je žena, se kterou by byl ochoten spojit svůj život. Což si tedy ostatně s největší pravděpodobností předem vyzkoušel... Takže dnešní paní Tepeová nastoupila stejně jako ostatní dámy, které mají zálusk na bohatého manžela, nejprve do předvýběru před zraky odborníků, na rozdíl od jejího Thomase nezávislých. Někde - například v americké verzi - se i tato část odehrává veřejně před televizními kamerami, ale v Německu veřejná není. Pak přijde na řadu samotný televizní výběr. V RTL byl, jak se provalilo, poněkud fraškou, ale jinak klade na kandidátky či případné kandidáty (výběr budoucího manžela svobodné milionářky zatím neproběhl) nároky podobné jako v soutěžích krásy. Gerti je mohla snášet o to lépe, že samozřejmě velmi přesně tušila, jak dopadne. Padesát televizních finalistek (v USA byly rozděleny do skupin po deseti a prezentovali se po pět večerů) se nejprve představí ve večerních šatech podle vlastního výběru. Tím se testuje jejich vkus. Mezitím jsou podrobovány zkoumavým otázkám moderátorů - od takových, které mají zjistit jejich inteligenci až po dotazy týkající se stylu života a představách o partnerovi. Následuje druhá fáze - tou je, stejně jako v mnoha soutěžích Miss, promenáda v oblečení pro volný čas a posléze i v plavkách. Thomas Tepe byl, stejně jako ostatní milionáři, o jejichž přízeň ženy soutěží, celou dobu schován za plentou. Gerti a ostatní soutěžící vidí jen jeho siluetu, nemohou však slyšet ani jeho komentáře k jejich vystoupení ani případné dotazy, které mu kladou moderátoři. Pak nastává finále. Kandidátky se v něm oblečou do svatebních šatů. Jen jedna si je ale bere oprávněně. Milionář vystoupí zpoza plenty a zvolí si tu pravou, jíž předá prsten. Následuje happy end - svatba za přítomnosti notáře. Divačky pláčí, šťastný pár se loučí a manažeři televizní stanice si mnou ruce - předtím ovšem odškrtali vyprodaný reklamní čas pro další pokračování. Tak takhle si tedy lze ulovit milionáře.