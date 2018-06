Manželka mi zakázala pojmenovat děti, vtipkuje George Clooney

„Umím přebalovat. Vím, jak na to. Moje žena řekla, že děti nemůžu pojmenovat Casa a Amigos. To je jediná věc, kterou mi nedovolí,“ prohlásil Clooney pro ETonline.

Casamigos je přitom značka tequily, kterou má herec se svým kamarádem Rande Gerberem, jenž je manželem topmodelky Cindy Crawfordové.

Výběr jména pro miminka tedy bude podle George Clooneyho náročný. „Mám kamarády, kteří vybírali jména s rodiči a pak se to zvrtlo. Ať se navrhlo jakékoliv jméno, bylo to: To se mi nelíbí. Tak se jmenuje premiér. Nemůžeme jí dát jméno Susan. Pamatuješ na tetičku Susan?“ postěžoval si herec.

Clooney ale prozradil, že na otcovství se těší a Amal vše zvládá v pohodě. „Má se skvěle, je úžasná. Nemusím nic dělat. Nemám, s čím bych mohl pomoct, snad jen uvařit čaj a tak,“ řekl pro web Extra.

George Clooney, který ještě v květnu 2015 o rodičovství říkal, že není na jeho seznamu priorit, nemá obavy z toho, že bude tatínkem ve vyšším věku. Bere si prý příklad od některých svých kolegů. Jean-Paul Belmondo (83) měl například se svou druhou manželkou dítě v sedmdesáti letech (více zde).