Geri Halliwellová zrušila svatbu, chce být jen s dcerou

Bývalá členka formace Spice Girls se se svým italským přítelem Fabriziem Politim rozchází tři měsíce poté, co ji požádal o ruku. Geri se údajně prostě rozhodla, že není typ na vdávání. "Užívala si to, že má vztah, ale najednou došla k názoru, že všechno, co potřebuje, aby byla šťastná, je její dcera Bluebell," uvedl pro The Sun zdroj ze zpěvaččina okolí.

Pár se seznámil loni v prosinci v nočním klubu ve Florencii. Během Vánoc, které spolu trávili v Itálii, požádal Fabricio Geri o ruku. Teď ale všechny svatební plány krachly. "Fabrizio je na dně, ale naprosto respektuje to, co si Geri přeje," dodal zdroj.

Není to přitom tak dávno, co zamilovaná dvojice plánovala tajnou svatbu v Las Vegas. Pro tuto příležitost jim nabídla k dispozici svoje sídlo Victoria Beckhamová. Geri se však nakonec rozhodla pro svatbu v létě a začala toužit po dítěti. Proč najednou změnila názor, to nikdo neví. "Dokážu být vrtošivá. Jednu chvíli si myslím, že to je láska mého života, v další minutě je všechno jinak. Mám problém se závazky," uvedla před rokem Geri v jednom rozhovoru.

"Tolik lidí se rozvádí - tak proč se na to radši nevykašlat? Ráda bych našla svoji spřízněnou duši. Ale ten muž by musel do mého života něco přinést," tvrdila zpěvačka v jiném interview.