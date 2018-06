Geri Halliwellová: Tak velký zadek nemám

Geri prý nemá důvod být nespokojená s vykonanou prací sochařů. Jednoduše však zhubla, a proto chce, aby její vosková podoba přesně odpovídala realitě. "Sochaři muzea odvedli úžasný kus práce. Nicméně teď mám menší zadek a chci, aby takový měla i moje socha," uvedla zpěvačka.



Kvůli změně na své soše Geri opět strávila hodiny nehybného sezení před malíři, kteří chystali podklady pro následné sochařské práce. "Jediný problém byl v tom, že je potřeba celou sochu vyrobit znovu. Na té stávající se totiž nedají dělat již žádné úpravy," uvádějí pracovníci muzea s tím, že si Geri přála kromě zadních partií svého těla upravit také stehna a pas.



Londýnské muzeum, v němž se svojí sochou mohou pochlubit hvězdy jako Cher, Tom Cruise a také český prezident Václav Havel, plánovalo vystavení upravené Geri ještě na tento měsíc. Nyní to ale vypadá, že si zpěvačka bude muset na svoji novou podobiznu z vosku počkat až do dubna. Snad do té doby zase nějaký ten kilogram nepřibere.

