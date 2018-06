Hornerová: Bulimii jsem měla kvůli tomu, že jsem zpívala se Spice Girls

„Stala se ze mě bulimička a nikdo si toho nevšiml, protože tělesná hmotnost při této nemoci zůstává poměrně stejná. Je to zatraceně nebezpečné. Mnohem více jsem si uvědomovala samu sebe, svou tělesnou hmotnost. Všechny jsme používaly různé pomůcky, jak se vyrovnat se slávou. Já jsem to měla tak, že jsem si hlídala tělesnou hmotnost,“ přiznala Geri v pořadu televize OWN s tím, že byla pod velkým tlakem, aby vypadala za všech okolností skvěle a měla hezkou postavu. Snadno tak bulimii podlehla.

Nakonec se jí zbavila díky psychoterapii a později i díky vaření, které je jejím velkým koníčkem. Často peče a s dcerou vyrábí různé dezerty a ráda vymýšlí i vlastní nové recepty.

„Přála jsem si, abych pro svou dceru byla dobrým vzorem. Aby viděla, že její matka jí dobré věci a nemá s jídlem problém. Ale oslavovat jídlo a mít radost z pečení pro mě byl zpočátku trochu oříšek. Byla jsem zvyklá na to, že jsem od jídla spíš utíkala,“ sdělila Geri, která nejtěžší období s poruchou příjmu potravy prožívala v období, kdy jí bylo okolo dvaceti let.

„Dokonce i ve chvíli, kdy jsem se z nemoci vyléčila, jsem měla z určitých jídel opravdu respekt a nebyla jsem schopna k jídlu navázat normální vztah,“ doplnila Hornerová.

Na počátku tohoto roku se Geri stala dvojnásobnou maminkou a nyní si plně užívá mateřství. „Je to požehnání. Už není čas a prostor na žádné hlouposti,“ dodala.

