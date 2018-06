Geri Halliwellová spí v trenýrkách

"Jakmile se seznámím s někým, kdo chodí v několik let starých slipech, častokrát ještě s dírou na zadku, pak je jasné, že nám to nemůže nikdy společně klapat. Na takové drobnosti jsem strašně háklivá," míní Halliwellová, která ale nedokáže říct, které spodky z její rozsáhlé sbírky se jí líbí nejvíce. "Je jich spousta. Každopádně nadmíru miluju satén a pak ještě takové ty šílené medvídky a srdíčka."



Zpěvačka v pánských trenýrkách také chodí spát. "Je to mnohem pohodlnější, než ty podivné noční košile, co vyrábějí pro ženy. Takhle si chráním spodní část svého těla, nic mě nikde netlačí a cítím se nadmíru pohodlně. Vršek pak nechávám jen tak větrat. Spávám zásadně nahoře bez," svěřila se Geri.



"Dříve jsem si dokonce objednávala i módní katalogy specializované právě na pánské spodní prádlo. Teď to ale už nechávám náhodě a pokud někde uvidím opravdu dobrý kousek, tak si ho koupím," prozrazuje Geri způsob, jakým při sbírání spodků postupuje.