Geri Halliwellová představila kolekci plavek, byli jsme u toho v Londýně

Fotografka Revue iDNES.cz Lenka Hatašová o zpěvačce Geri Halliwellové

Geri jsem kdysi dávno fotografovala během jejího pobytu v Praze, když u nás natáčela videoklip k jedné ze svých písniček na první sólové album. Utkvěla mi scéna na Olšanských hřbitovech, kdy ji v rakvi přikryté britskou vlajkou pochovávají do hrobu. Tehdy nebyla Geri ale tak vstřícná a přívětivá, spíše naopak. Zřejmě to byl ještě důsledek dosedajícího hvězdného prachu po rozpadu Spice Girls. Londýnské setkání bylo ale úplně o něčem jiném. Ginger Geri byla moc milá, rozesmátá, čišela z ní pozitivní energie a spokojenost. A co je důležité, bylo cítit, že to, co z ní vycházelo, bylo opravdové. Přesně tyhle vibrace pak vytvářejí ono velké charisma, které je pro úspěch v showbyznysu tak důležité.