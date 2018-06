Geri Halliwellová političkou nebude

Teď už nic nehodlá změnit, ale kdyby jako zpěvačka neprorazila, věnovala by se se stejným elánem učitelství. Vždycky milovala svoji rodnou angličtinu a mezi její koníčky patří také literatura. Mimo britských autorů má nejraději německé. Německý národ ji fascinuje svoji kulturou, povahou i jazykem. Na konci pěvecké dráhy se proto také podle vlastních slov provdá za Němce. "Jsou to nádherní svalnatí muži. Hrozně mi imponují. Vezmu si nějakého Heinze, odstěhuji se do Německa. Budeme mít malou Lieselotte a Heinze," vtipkuje hvězda.



"Není žádným tajemstvím, že jsem na sobě hodně pracovala. Přiznávám, musela jsem i několik kilogramů zhubnout. Nepodstoupila jsem ale žádnou speciální kůru. Upravila jsem jen svůj životní styl. Abych se nenudila, začala jsem hodně sportovat, dělám jógu a navždy jsem se zřekla pojídání cukru. To je vše. Pak už to šlo samo. Jsem stejná žena jako každá jiná. Řeším všední problémy jako běžní Britové. Nebyla jsem a nebudu nic extra," svěřuje se s úsměvem Halliwellová.



Energií nabitá zpěvačka se nikdy moc nezajímala o politiku. "Setkala jsem se Tonym Blairem. Je to obyčejný člověk. Není to žádný perfektní tvor, ale má srdce na pravém místě," říká zpěvačka.



Ačkoli Geri zpívala i pro prince Charlese a stala se velvyslankyní Spojených národů, do politiky by si nikdy netroufla. "Miluju angličtinu, literaturu, hlavně Oscara Wildea. Mám ráda děti a fascinuje mě práce s nimi. Ráda bych byla učitelkou, jsem ale zpěvačkou. Nikdy nebudu političkou," směje se Geri.