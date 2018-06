Geri Halliwellová napíše novou knihu

Kniha by měla pokrýt období od Geriina odchodu z dívčí skupiny Spice Girls v roce 1998 a údajně také odhalit pravdu o jejích - podle mínění mnohých jen předstíraných - románcích s milionářem Chrisem Evansem a popovou hvězdou Robbiem Williamsem.



První autobiografie Geri Halliwellové vyšla pod názvem "If Only" (Kdyby jenom) před třemi lety a zpěvačka v ní vylíčila své dětství i čas strávený ve skupině Spice Girls. Kniha se stala v Británii jedním z bestsellerů roku 2000.





