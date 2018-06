Geri Halliwellová miluje násilníka

"Na večírku se chovali jako zamilovaní teenageři. V jednom kuse se líbali a vzájemně hladili na intimních místech bez ohledu na to, že jsou všem na očích," uvádějí svědci.

Z párty odešli sice až ráno, nicméně každý sám. Geri spěchala do natáčecího studia, Lee Ryan, který se v posledních měsících zviditelnil sérií bizarních vystoupení na veřejnosti pod vlivem alkoholu, zamířil k soudu.

Tam se musel zodpovídat z nedávného napadení dvou fotoreportérů v jednom nočním klubu v londýnském West Endu a byl za to odsouzen k pokutě ve výši 700 euro.

O tom, do jaké míry je citové vzplanutí mezi oběma vážné, lze zatím jen spekulovat. Přátelé Geri Halliwellové však připomínají, že by to nebylo poprvé, kdy se bezhlavě zamilovala do násilníka a uškodila tím své pověsti i profesionální kariéře.