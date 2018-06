Geri Halliwellová má nového přítele

"Vypadala jsem ten den strašlivě, moje vlasy byly šeredné. Ale přesně, jak se říká, někoho důležitého potkáte ve chvíli, kdy to nejméně očekáváte. Že bych našla přítele, to bylo to poslední, na co jsem myslela, když jsem viděla Demiana Walkera," svěřila se Geri listu News of The World.

"První měsíc, co jsme se znali, jsem popletla i jeho jméno, myslela jsem, že je Damian, nikoli Demian. Jsme spolu krátce, ale Demian mně učinil šťastnou, a to je všechno, co si mohu přát. To mi stačí, je to můj první vztah po letech."

Geri také tvrdí, že Demian ani nevěděl, "jak jsem slavná", když si se mnou začal. Poznal to později, když jsme jednou byli společně na rodeu a kdosi vykřikl: "Můj Bože, vy jste přece Geri Halliwellová".