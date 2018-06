Geri Halliwellová je zase sama

Bývalá členka britské dívčí skupiny Spice Girls Geri Halliwellová už je zase sama. Během vánočních svátků se rozešla se svým přítelem Bobbym Hashemim. "Mezi Geri a Bobbym to skončilo," potvrdil rozchod mluvčí Geri. Zpěvaččino okolí tvrdí, že to nemohlo ani jinak dopadnout: Bobby si zatím vážný vztah nepřál a nebyl na něj ani připraven, zatímco Geri hledá muže na celý život, se kterým by mohla založit rodinu a ve všem se na něj spolehnout.

