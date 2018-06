Geri Halliwellová chce být těhotná nevěsta

Halliwellová má z předchozího vztahu dvouletou dceru Bluebell. Nyní touží po dalším potomkovi. "Geri chce svatbu v létě a sní o tom, že tou dobou už bude těhotná. Zabývá se přípravami na svatbu od té doby, co s Fabriziem oznámili své zasnoubení. Teď přibylo ještě přání pořídit Bluebell sourozence," uvedl svědek ze zpěvaččina okolí.

Prohlášení, které vydal tiskový mluvčí zpěvačky v době oznámení jejího zasnoubení, tvrdí, že pár, jenž se poznal loni v říjnu, na svatbu rozhodně nespěchá. "Minulý měsíc zvažovali, že by se vzali v Las Vegas, ale vypadá to, že Geri se vyloženě zamilovala do představy svatby v létě," tvrdí blízký zdroj.

Geri a Fabrizio měli údajně původně v plánu kvůli svatbě tajně utéct do Ameriky. Geri byla domluvená s bývalou členkou kapely Spice Girls Victorií Beckhamovou, která jí měla pro svatební obřad půjčit svoje sídlo v Los Angeles.

"Geri je naprosto nadšená, že její snoubenec Fabrizio tak skvěle vychází s jejími přáteli Victorií a Davidem Beckhamovými. Strašně ji potěšilo, že ji její partner v přátelství s nimi podpořil," dodal zdroj.