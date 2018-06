Gerhard Schröder se chce popáté ženit. Vezme si korejskou manažerku

12:13 , aktualizováno 12:13

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder (73) má v plánu už pátou svatbu. Ještě stále nerozvedený bývalý politik chodí s jihokorejskou manažerkou Kim So-jon, která je o 25 let mladší než on. Přesný termín svatby zatím není stanoven, ale měla by být letos na podzim.