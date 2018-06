Depardieu občanství od Putina přijal s nadšením, teď začne s ruštinou

Depardieu potvrdil, že o pas sám požádal poté, co Putin v médiích prohlásil, že je ochoten ho pro něj zařídit.

"Obdivuji vaši zemi, Rusko, její lidi, její dějiny, její spisovatele. Rád v něm dělám filmy, kde rád natáčím s vašimi herci, jako je Vladimir Maškov. Obdivuji vaši kulturu a inteligenci," reagoval Depardieu v dopise adresovaném ruským novinářům, který zveřejnila televize Pervyj kanal.

"V Rusku se žije dobře. Ne za každou cenu v Moskvě, která je pro mě příliš velkým velkoměstem. Dávám přednost venkovu a znám v Rusku krásná místa. Na kraji březových lesů se cítím dobře," dodal.

Připomněl, že jeho otec byl svého času komunista a poslouchal Rádio Moskvu. "Tohle je také moje kultura," řekl k tomu.

Gérard Depardieu v Moskvě

"Mluvil jsem o tom se svým prezidentem, Françoisem Hollandem. Ví, že mám moc rád vašeho prezidenta Vladimira Putina a že to je vzájemné. A řekl jsem mu, že Rusko je velkou demokracií a že to není země, kde by premiér nazýval svého občana ubožákem," pokračoval Depardieu.

Herce rozhořčily nedávné výroky francouzského premiéra Jeana-Marka Ayraulta, že Depardieův odchod do Belgie, kde si koupil dům kvůli nižším daním, je "dosti ubohý".

Podle Depardieua, který citoval z nejmenované prózy, není v Rusku také místa pro podlost, ale jen pro vznešené city. A za nimi je prý hodně cudnosti. V tak velké zemi prý není prostor pro to být sám.

Svou reakci uzavřel provoláním slávy Rusku a poděkováním v ruštině.