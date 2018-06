Depardieu si v Rusku otevře palírnu a bude prodávat bio vodku

„Vím, že více lidí radši pije víno než silné destiláty, ale vodka je pití na večírky. Tohle bude moje první výprava do světa silného alkoholu, tak doufám, že to bude fungovat,“ prohlásil Depardieu, který je znalec vína a sám vlastní několik vinic.

Zatím je však známější ochutnáváním silných lihovin než zkušenostmi s jejich výrobou. Za jízdu pod vlivem alkoholu dostal už několik pokut.

Premiéru svého posledního filmu Welcome to New York, v němž hraje bývalého šéfa Mezinárodního měnového fondu Dominiqua Strausse-Kahna, minulý měsíc na filmovém festivalu v Edinburghu promeškal, protože ochutnával whisky na skotském ostrově Syke.

Nové plány na výrobu bio vodky zveřejnil jen dva týdny poté, co oznámil, že chce v Moskvě otevřít novou restauraci nazvanou prostě „Gérard“. Rusům v ní bude nabízet francouzskou gastronomii.

Depardieu přijal ruské občanství v roce 2013, když opustil Francii na protest proti plánu prezidenta Françoise Hollanda zavést pro osoby v nejvyšší příjmové kategorii daň ve výši 75 procent. Ruský prezident Putin ho přivítal a osobně zařídil, aby dostal ruský pas ve zrychleném řízení (více zde).

