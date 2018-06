Gérard Depardieu dostal od Putina ruské občanství

Původně Depardieuova slova o pasu od Putina mluvčí ruského prezidenta dementoval. "Herec jen vtipkoval," řekl. Nyní ale přichází z Kremlu zpráva, že prezident herci skutečně občanství podepsal.

"Vladimir Putin podepsal dekret o udělení občanství Ruské federace francouzskému herci Gérardu Depardieuovi," oznámil Kreml na své webové stránce. Podle komuniké prezident v souladu s ústavou vyhověl hercově žádosti.

Putinův mluvčí prozradil, že Depardieu si "poměrně nedávno" požádal o ruský pas "prostřednictvím velvyslanectví". Udělení občanství mluvčí odůvodňoval zásluhami o ruskou kulturu. "Depardieu hrál v řadě velkých filmů i skvěle zahrál Rasputina - tento film se u nás ještě nepromítá, ale je to velice odvážné a nové pojetí role," prohlásil Dmitrij Peskov.

"Obdivuji vaši zemi, Rusko, její lidi, její dějiny, její spisovatele. Rád v něm dělám filmy, kde rád natáčím s vašimi herci, jako je Vladimir Maškov. Obdivuji vaši kulturu a inteligenci," reagoval Depardieu v dopise adresovaném ruským novinářům, který zveřejnila televize Pervyj kanal.

"V Rusku se žije dobře. Ne za každou cenu v Moskvě, která je pro mě příliš velkým velkoměstem. Dávám přednost venkovu a znám v Rusku krásná místa," chválí dále v dopise Depardieu.

Francouzský deník Le Monde přinesl v úterý zprávu, že Depardieu zvažuje tři možnosti, jak se vyhnout novým daním ve Francii - přestěhovat se do Belgie, kde vlastní dům, přestěhovat se do Černé Hory, kde obchoduje, nebo odejít do Ruska.

V Rusku je francouzský herec známý, objevil se tam v mnoha reklamách. Udržuje také přátelské vztahy s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem, který ho pozval na svou oslavu narozenin.

"Jestliže získá ruské občanství, jsme připraveni přijmout ho v Grozném. Vítejte!" napsal Kadyrov na sociální síti Twitter.

Bohatým nabízí exil Belgie

Depardieu se nechce smířit s rozhodnutím vlády socialistického prezidenta Françoise Hollanda, která zavedla 75procentní daň z příjmů přesahujících milion eur ročně. Má se týkat jen velmi omezeného počtu lidí a bude platit dva roky jako projev solidarity bohatých s chudšími v době, kdy země musí čelit ekonomické krizi.

Depardieuova snaha vyhnout se této dani a jeho výroky o vrácení francouzského pasu označil premiér země Jean-Marc Ayrault za patetické a nevlastenecké.

Spolu s hercem ovšem chtějí z Francie odejít další bohatí lidé a belgický ministr zahraničí Didier Reynders je ujistil, že je všechny uvítá s otevřenou náručí.

Pokud se však Depardieu rozhodne pro Rusko, moc si nepomůže. Putin chce totiž zavést daň z přepychu, která by se měla platit například při nákupu luxusních nemovitostí či automobilů.

Depardieu vzhlíží k Východu

Francouzský tisk připomněl, že Depardieu již dříve vzhlížel k Východu, kde se hlásil k rozporuplným politikům. Například v roce 1998 Depardieu přijel za úplatu na Slovensko podpořit v předvolební kampani tehdejšího populistického premiéra Vladimíra Mečiara.

Gérard Depardieu v Moskvě Gérard Depardieu se setkal s Fidelem Castrem.

"Tak Gérard Depardieu je ruský. Ovšem jeho srdce, stejně jako peněženka, se směrem k Uralu i dále vydaly již dříve," napsal k oznámení Kremlu na svém serveru francouzský politický týdeník Le Nouvel Observateur.

Připomněl také, že před Putinem se slavný herec setkal jako údajný přítel také například s kubánským diktátorem Fidelem Castrem a nejvyššími představiteli autoritativních režimů v Čečensku a Uzbekistánu.