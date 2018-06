Po Bělorusku zvažuje Gérard Depardieu stěhování do Alžírska

Gérard Depardieu nedávno v jednom interview řekl, že Alžířané žijící v Marseille by se v Alžírsku nemohli chovat tak, jak se chovají v tomto jihofrancouzském městě. „V Alžírsku neuvidíte Alžířana, jak se chová špatně, protože starší a úcta je rychle přivedou k rozumu,“ uvedl herec.

Nyní deníku La Provence řekl, že jeho slova byla patrně špatně pochopena. Svým výrokem mínil to, že Alžířané z Marseille by se ve své vlasti „neodvážili říct ani čtvrtinu toho“, co ve Francii. „Úcta se ztrácí,“ usoudil Depardieu a dodal, že Alžírsko je podle něj nádherná země. „Já se do Alžírska brzy odstěhuji, stejně jako třeba bývalý fotbalista Éric Cantona, jenž bydlí v Vahránu. Já jsem si vybral Alžír.“

Nakolik je ovšem jeho stěhování do Alžírska reálné, to se teprve uvidí. V roce 2015 herec prohlašoval, že se přestěhuje do Běloruska. Nadšením pro stát označovaný za poslední diktaturu v Evropě se prý nakazil při návštěvě v Minsku v létě 2015.

Francouzská filmová legenda má od roku 2012 kvůli nižším daním trvalé bydliště v Belgii a má také ruské občanství. O své rodné zemi nemluví zrovna lichotivě a už se prý necítí být Francouzem. „Ne, jsem světoobčan. Francie se stala Disneylandem pro cizince, obývají ji idioti, kteří vyrábějí vína a páchnoucí sýr pro turisty. Už tam neexistuje žádná svoboda, lidé jsou manipulováni,“ prohlásil herec pro italský list Corriere della Sera v roce 2016.