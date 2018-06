Vykrádal jsem hroby a spal s muži za peníze, přiznal Depardieu

Už jako malý se musel Depardieu vypořádat s tím, že byl nechtěné dítě. Matka se prý snažila o potrat a pletacími jehlicemi chtěla plod zabít.

Jeho rodina byla tak chudá, že si nemohla dovolit porodní asistentku, a tak malý Gérard často pomáhal při narození sourozenců.

Teprve desetiletý Depardieu se začal potloukat ulicemi. Vypadal starší a začal si přivydělávat prostitucí.

"Přestože jsem byl velmi mladý, poznal jsem, že se líbím homosexuálům," cituje herce list Daily Mail.

Neštítil se ani vykrádat hroby a pomáhal zlodějům po pohřbu vykopat mrtvolu a okrást ji o šperky a boty. Když ho v 16 letech chytli při krádeži auta, strávil tři týdny ve vězení. Během protivládních protestů v květnu 1968 zase kradl studentům v davu hodinky a peníze.

Zachránil ho prý homosexuální hledač divadelních talentů, který mu zaplatil studium na univerzitě. Depardieu se pak stal jedním z neuznávanějších francouzských herců, kteří se proslavili i v Hollywoodu.

Oženil se v roce 1971 a vzal si herečku Elisabeth Guignotovou, která pocházela z dobře situované pařížské rodiny. Měli spolu dvě děti, syna Guillauma a dceru Julii. Rozvedli se v roce 1996. Herec má ještě další dva potomky s dalšími dvěma ženami.

Depardieu se v Soči setkal s Putinem (leden 2013). Gérard Depardieu na návštěvě Čečenska (Groznyj, 24. února 2013)

Depardieu se nedávno pochlubil, že občas za den vypije 14 lahví alkoholu. Ráno začíná šampaňským a v noci končí s whisky. Jeho pití prý neznamená, že je alkoholik, ale člověk pronásledován fobiemi.

"Jsem posedlý rámusem v mém těle, tlukotem mého srdce, probubláváním mých střev, praskáním kloubů. Stalo se to fobií do té míry, že když jsem sám na hotelu, musím pít, abych to neslyšel a nezbláznil se z toho. Nemůžu spát, dokud nejsem opilý do němoty," dodal.

V knize Ca c'est fait comme ca (Stalo se to takhle) vypráví také o svém přátelství s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a smrti syna Guillauma v roce 2008.