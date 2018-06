Mordvinsko chce Depardieua jmenovat ministrem kultury, herec odmítl

Depardieu se prý může rozhodnout až po podrobném seznámení s mordvinským životem a kulturou, tedy po dalších návštěvách republiky, v jejíž metropoli Saransku v neděli pobýval. Předtím si herec v Soči u prezidenta Vladimira Putina vyzvedl ruský pas.

Podle mordvinského gubernátora Vladimira Volkova je funkce republikového ministra kultury momentálně neobsazena, a tak by se jí mohl chopit novopečený ruský občan opředený slávou ze stříbrného plátna. "Bude-li mít pan Depardieu chuť, může mu být svěřena tato funkce," uvedl gubernátor podle agentury RIA Novosti v odpovědi na dotaz jednoho z místních novinářů.

Gérard Depardieu na návštěvě v Saransku

Nebyla to jediná nabídka, kterou herec v Saransku dostal. Místní úřady mu také nabídly, aby si tam zřídil trvalé bydliště. "(Depardieu) není milovníkem velkoměstského života, tady by si mohl vybrat tiché a pohodlné místo," uvedl nejmenovaný vládní představitel, podle něhož je jen na hostovi, zda by si přál mít v Saransku byt, nebo dům.

Mordvinsko je po celém Rusku dosud proslulé spíše svými obávanými věznicemi než kulturními výdobytky.

Podle serveru Hlas Ruska byl herec v Saransku obdarován čestným "občanským průkazem", pravoslavnou ikonou a dvěma koťaty.

Depardieu požádal o ruské občanství v reakci na snahy francouzského prezidenta a jeho socialistické vlády zavést pro nejbohatší Francouze daň ve výši 75 procent příjmů. V Rusku pro všechny platí rovná daň ve výši 13 procent, tu lze však zpravidla uplatnit jen v případě, že plátce sídlí v Rusku větší část roku.

Gérard Depardieu se chlubí ruským pasem.

Herec se netají náklonností k Rusku a k Putinovi. Francouzský tisk provázel možný odchod tohoto umělce z Francie posměchem. Kritikou a sarkasmem nad jeho děkovným dopisem Putinovi nešetřila ani ruská opozice. Depardieu však dosud nepotvrdil záměr francouzského občanství se skutečně vzdát, jak dříve hrozil.

Ve vlasti by se měl podle britského listu The Telegraph objevit nejpozději v úterý, kdy jej v Paříži čeká soud za řízení v opilosti. Hrozí mu až dvouleté vězení a pokuta v přepočtu asi 115 tisíc korun.