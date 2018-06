Gerard Butler zhubl kvůli fotkám z dovolené

Jednačtyřicetiletý herec Gerard Butler přiznal, že cvičí jen kvůli svým filmovým rolím. Mezi natáčením se nijak ve formě neudržuje. Teď s tím ale možná začne. To, co z něj udělala pauza po Bitvě u Thermopyl, ho totiž dost vyděsilo.

Dokud se jeho nelichotivé fotky z Barbadosu neobjevily v bulvárním tisku, necítil se nijak tlustý. "Viděl jsem ty snímky a změnilo mi to život," přiznal Butler.

"Byl jsem s kamarádem na dovolené v Barbadosu. Dával jsem si malou pauzu, jedl jsem čím dál tím víc a jen jsem si říkal, že bych si možná měl dávat pozor. A jednoho dne jsem akorát vstupoval do vody, když jsem se ohlédl a uviděl v dálce loď s fotografy," popsal herec.

Gerard Butler byl až do zveřejnění těchto snímků se svým tělem spokojen

"Ani mě nenapadlo, jak hrozně na těch fotkách budu vypadat. No ale nezhroutil jsem se kvůli tomu. Spíš mě to donutilo přemýšlet o tom, co jím," řekl herec v rozhovoru s moderátorem CNN Piersem Morganem.

Proto se nyní Gerard Butler "extrémně hlídá jídelníček" a k zeštíhlení mu pomohlo i surfování, které provozuje kvůli své nové roli. Nesmí moc posilovat, aby nenabral svalovou hmotu, takže dává přednost józe.

V hubnutí mu pomáhá i zlozvyk, ke kterému se vrátil po čtyřech letech - kouření. Butler se prý pokoušel přestat kouřit už čtyřicetkrát a vyzkoušel snad vše včetně hypnózy, injekcí tiopentalu sodného nebo laserové terapie. Nakonec ale neodolal cigaretě na jednom večírku, kterého se účastnil i herec Russell Crowe a kde si všichni jeho přátelé zapálili. Od té doby je z něj opět kuřák.