Gerard Butler: Jennifer Anistonová líbá lépe než Angelina Jolie

Gerard však vyzrazení této informace sám neinicioval. Dostal se do pasti, když hrál na pravdu s Andym Cohenem v jeho pořadu a nechtěl přijít o fant.

Skotský hezoun tak přiznal, že Jennifer Anistonová líbá lépe než Angelina Jolie.

„Jennifer Anistonová. Prostě vás tím, víte, asi vás tím překvapím,“ odpověděl Gerard na otázku, která z kolegyň před kamerou líbala lépe.

Nutno ale podotknout, že Angelina byla výrazně mladší a možná méně zkušená, když se s Gerardem líbala. Bylo to v roce 2003 při natáčení filmu Lara Croft Tomb Raider. Zatímco Jennifer líbal v roce 2010 při natáčení Exmanželky za odměnu. A právě to, že s Anistnovou je zkušenost stará jen sedm let, zatímco ta s Angelinou už celých patnáct, může hrát svou roli.