Tu pravou jsem stále nepotkal, postěžoval si sukničkář Butler

"Nepotkal jsem ještě tu pravou princeznu. To neznamená, že jsem nepotkal hodně princezen za svůj život, ale ne tu pravou a jedinou. Nebo jsem ji možná potkal a ona se vrátí do mého života později. Nikdy nemůžete vyloučit žádnou možnost. Ale jestli se teď s nějakou vídám? Odpověď je bohužel, že ne," řekl Butler pro list Daily Mail.

Herec prý hledá lásku na celý život a rád by si založil rodinu.

"Opravdu chci děti. Teď mám zatím čtyři neteře. Často si říkám, jaké by to bylo, kdybychom se spolu s mými dětmi koukali na film. Nutí mě to přemýšlet," prozradil Butler.

Podle čtyřiačtyřicetileté hvězdy je těžké mít dlouhodobý vztah, když jste hercem. Nevyloučil proto, že prožije život v krátkých vztazích.

"Je to zčásti moje vina. Je to těžké, když pořád odcházíte z domu. Teď jsem dva měsíce v Austrálii. Kdo by s tím chtěl žít? Ale kdo říká, že člověk musí mít v životě jen jediný vztah? Možná to má být tak, že máme mít více krátkodobých vztahů," prohlásil.