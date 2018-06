Jaggerova dcera o stárnutí: Bude ze mě divná ženská s děsivými zuby

"Pořád si dělám starosti, že až zestárnu, budu vypadat divně. Budu divná stará žena s děsivými zuby," řekla Georgia May Jaggerová pro on-line magazín net-a-porter.com.

Modelka je známá svým úsměvem s mezerou mezi předními zuby. Přestože jako malá chtěla nosit rovnátka, nakonec si to rozmyslela. "Teď jsem za to ráda," cituje modelku list The Sun.

Rady v oblasti módy se blondýnka snaží čerpat od své matky, která je bývalou modelkou. Jerry Hallová se prý dokáže upravit a odejít z domu za 20 minut.

"Je to ta nejšílenější věc, jakou jsem kdy viděla. Hlava plná natáček, make-up, všechno. Měli byste mě vidět s kulmou. Jsem jako pětiletá holčička," dodala.

Hudebník Mick Jagger má se čtyřmi ženami celkem sedm dětí. S Marshou Huntovou má dvaačtyřicetiletou dceru Karis. V roce 1971 se oženil s Biancou De Maciasovou. Rozvedli se v roce 1977 a mají spolu jednačtyřicetiletou dceru Jade.

Modelka a její otec Mick Jagger S matkou Jerry Hallovou

S modelkou Jerry Hallovou začal Jagger chodit v době, kdy byl ještě ženatý s Biancou. Mají spolu devětadvacetiletou Elizabeth, sedmadvacetiletého Jamese, jednadvacetiletou Georgii a patnáctiletého Gabriela. Pár se po letech společného života vzal až v roce 1990, ale už za devět let se rozvedl.

Zpěvák má ještě z románku s Lucianou Gimenezovou čtrnáctiletého syna Lucase.