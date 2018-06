George Michaela vyhnali z USA

9:03 , aktualizováno 9:03

Britský zpěvák George Michael se nechal slyšet, že už nemůže přijet do USA, a to kvůli aféře, která vznikla v souvislosti s jeho novým skandálním singlem a videoklipem Shoot The Dog. Ten je v USA vnímán jako protiamerický. Hvězda se dokonce obává o svůj život.