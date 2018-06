George Michaela opět přistihli při sexu na veřejnosti

Třiačtyřicetiletý zpěvák se s o patnáct let starším mužem skrývali před veřejností mezi keři. Tam je ale nachytali novináři z News of The World.

Rozzuřený George si před fotografy skrýval obličej a křičel: "Nemůžu tomu uvěřit. Jděte do haj...! Jestli ty fotky otisknete, budu vás žalovat! Jste gayové? Nejste. Jděte někam, je to moje kultura. Nikomu neubližuji, můžu si dělat co chci!"

Líbání a orální sex jsou v Londýně na veřejnosti nelegální, takže se zpěvák dopustil trestného činu. Na podobnou zkušenost již doplatil v roce 1998, kdy ho policie dopadla při sexu na záchodcích v Kalifornii.

Jeden z nejzajímavějších popových hlasů řeckého původu si do parku vyrazil za sexuálním dobrodružstvím. Potuloval se v místech, kde se scházejí gayové lační sexuálních hrátek. Ačkoli je slavný, klidně si užívá s neznámými lidmi.

Jeho náhodný milenec Norman Kirtland ale všechno vyzvonil novinářům. "Ani moc George Michaela nemám rád. Nepoznal jsem ho. V té tmě jsem si všiml, že je snědý, tak jsem se ptal: Ty nejsi úplně Angličan, že ne?" prohlásil nezaměstnaný řidič.

Podle Normana ho od orálního sexu neodradilo ani nebezpečí odhalení. "Říkal jsem mu, že ve dvě ráno je docela nebezpečné dělat to na veřejnosti. Řekl mi, že ho můžu kontaktovat na internetových stránkách Gaydar, a pak jsme se začali líbat."

Zpěváka může alespoň uklidnit, že je stále ve skvělé formě. "Je v tom opravdu velmi dobrý. Pak jsme se mazlili a dělali si dobře. Nebyl to ryzí sex, ale bylo to skvělé," pochvaloval si kvalitu milenec.