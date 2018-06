George Michael si v Austrálii užíval s placeným společníkem

V Austrálii, kde si dokonce pronajal luxusní loď jako útočiště pro bujaré party, se na veřejnosti nechal vyfotit při polibku s neznámým třiadvacetiletým mužem.

Fotoreportéři si dlouho lámali hlavu nad tím, kdo je tajemným milencem zadaného hudebníka. Teď vyšlo najevo, že to byl eskort profesionál, který si za sex bere v přepočtu čtyři tisíce korun.

Zpěvákův partner Kenny Goss je z chování svého přítele zoufalý. Tvrdí to alespoň jejich společní přátelé.

"Promiskuita má svá rizika a vypadá to taky velmi nechutně. Co je ale ještě bizarnější, že byl George velmi šťastný, že se může veřejně procházet na lodi s tím mužem a všichni ho sledují. Vypadalo to, jako by byli zamilovanou dvojicí a nikoli pouhými sexuálními partnery. To bude pro Kennyho opravdu těžké přejít. Už je nešťastný nějakou dobu. Tohle by mohla být poslední kapka," uvedl přítel britského homosexuálního páru pro list NOTW.

George Michael je v posledních letech spojován především se skandály, které jdou ruku v ruce s jeho drogovou závislostí. Pomoc mu dokonce nabízel kolega Elton John, ale odmítl ji. "Elton nebude spokojený, dokud nezaklepu na jeho dveře uprostřed noci a neřeknu 'Prosím, prosím, pomoz mi Eltone. Vezmi mě na odvykačku.' Ale to nikdy neudělám," řekl zpěvák deníku The Guardian.