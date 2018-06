George Michael se dostal do mírnější věznice, maluje tam zdi

Slavný zpěvák nastoupil svůj trest ve věznici v Pentonville, kde byl kvůli bezpečnosti zavřen na samotce na oddělení pro násilníky a pedofily.

Novou situaci těžko zvládal, i když ho ve věznici navštěvoval jeho partner Kenny Goss. "Pozdravili se s Kennym a začali oba plakat. Strávili spolu celé dvě hodiny a nakonec musela Kennyho odvádět stráž. Ani jeden nechtěl po dvou hodinách odejít," uvedl zpravodaj z vězení v Pentonville.

Padesátiletý Goss pak novinářům před věznicí svěřil: "Je v pořádku. Myslím, že je v pořádku." Vzápětí ale začal klít, protože mu policie, zatímco byl ve vězení, udělila pokutu v přepočtu asi 2 tisíce korun za parkování v zakázané zóně.

Kenny Goss, partner George Michaela

Právníci se pak George Michaela snažili dostat ven na kauci s tím, že trest je příliš přísný. Soudce zpěvákovu žádost zamítl, nechal ho ale převézt do věznice Highpoint v hrabství Suffolk.

V této věznici mu určili malířskou profesi. "Tak jako ostatní chlapi i George přes den pracuje. Maluje zdi uvnitř vězení. Musí se to tam malovat pořád dokola a dokola. Ale vězni jsou pak zaměstnaní a nemyslí tolik na to, kolik ještě dní budou za mřížemi sedět," uvedl zdroj z věznice.

Podle deníku Daily Mail je ale věznice Highpoint proslulá problémy s drogami a zpěvák, který byl odsouzen za jejich držení, je tu prý může snadno získat.

George Michael se dostal za mříže poté, co pod vlivem drog naboural do výkladní skříně londýnského fotosalonu. Ve vězení bude ještě minimálně čtyři týdny do odvolacího řízení.