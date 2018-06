Příčina smrti George Michaela byla přirozená, potvrdila pitva

V pitevní zprávě se uvádí, že zpěváka postihla kardiomyopatie spojená s myokarditidou, tedy postižení srdečního svalu, a také trpěl ztučněním jater. Podle patologů tak není další zkoumání příčin smrti nezbytné a šetření bylo uzavřeno.



Už v době zpěvákovy smrti policie uvedla, že nemá podezření, že by za ní stál násilný čin. Přesto vyšetřovala jeho bývalého přítele, kadeřníka Fadiho Fawaze (psali jsme zde).

Jisté spekulace se objevily kolem toho, zda zpěvák nebyl pod vlivem drog. V minulosti proslul jejich užíváním a byl z toho skandál. Kvůli drogám zemřely například americké hvězdy Michael Jackson a Prince.

George Michael proslul řadou světoznámých hitů, zejména v 80. letech se skupinou Wham!, ale i později během sólové dráhy. Okusil i odvrácenou tvář slávy, když ho v roce 2010 poslal soud na osm týdnů do vězení za řízení pod vlivem drog, držení marihuany a za to, že způsobil dopravní nehodu, když svým autem narazil v Londýně do jednoho obchodu.