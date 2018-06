George Michael má nůž na krku: buď partner, nebo drogy

Po nedávném skandálu, kdy byl britský hudebník chycen s drogami na veřejném záchodku, se Kenny rozhodl pro radikální krok. Přiložil svému partnerovi na krk nůž a řekl: Vyber si. Buď já, nebo drogy!

Pětačtyřicetiletého George zatkla policie v severolondýnském Hampstead Heath v pátek 19. září. Na veřejném záchodku poblíž svého domu v Highgate si zpěvák užíval kokain a marihuanu. Čtyři dny nato zpěvák utekl z Británie i s partnerem. Spatřili je na letišti v Lutonu, jak s šesti velkými zavazadly míří do odletové haly.



Kenny Goss, partner George Michaela

"To byla poslední kapka pro Kennyho. Jsou spolu už dvanáct let, ale čeho je moc, toho je příliš, a tak dal Georgi ultimátum: buď drogy, nebo on. Zamilovat se do kokainu je něco, co mu Kenny tolerovat nebude," uvedl zdroj blízký Gossovi pro magazín NOTW.

Sám Goss se v minulosti léčil ze závislosti, propadl lékům na spaní. V roce 2004 se zbavil svého problému během dvouměsíční terapie v Arizoně. Georgi toleruje celý společný život hodně věcí, vedle marihuany také sexuální excesy s řadou mužů. Kokain prý ale Kenny ve svém vztahu nesnese.