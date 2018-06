George Michael havaroval, v plné rychlosti narazil do kamionu

K nehodě došlo na jihu Anglie, George Michael se podle britských médií řítil rychlostí 160 km/h.

Strážci zákona zpěváka zadrželi, protože měli podezření, že řídil pod vlime alkoholu. Po několika hodinách ho ale propustili, aniž ho z něčeho obvinili.

Podle řidiče nákladního auta působil George Michael po nehodě zmateně. "Vypadal naprosto dezorientovaně, jakoby nevěděl, co se děje," řekl řidič listu Daily Mail. Zpěvák se prý snažil vyšplhat k němu do kabiny a neustále opakoval, že se bojí, že bude muset do vězení.

George Michael již své zkušenosti s policií má. Zatčen byl už v roce 2006.

Byl tehdy nalezen zhroucený na křižovatce ve svém autě. Ukázalo se, že řídil poté, co konzumoval antidepresiva a marihuanu. V červnu 2007 musel na dva roky odevzdat řidičský průkaz. Zpět ho dostal teprve před dvěma měsíci.