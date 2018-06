Režisér Lucas má krátce před sedmdesátkou dceru, jmenuje se Everest

Everest Hobsonová Lucasová se narodila 9. srpna a je prvním dítětem devětašedesátiletého režiséra George Lucase a čtyřiačtyřicetileté šéfky investiční společnosti Ariel Mellody Hobsonové, kteří se letos v červnu vzali po sedmi letech vztahu.

Brali se na Lucasově ranči a mezi hosty byly takové osobnosti jako Steven Spielberg, Francis Ford Coppola nebo Ron Howard.

George Lucas a Mellody Hobsonová Francis Ford Coppola, George Lucas a Steven Spielberg předávali Oscara za režii v roc 2007

"Myslím, že to funguje, protože jsme oba neobyčejně otevření lidé a přijímáme vše, co nám vesmír přináší. Nemáme předsudky o tom, jak by měl vztah vypadat, a to nám umožňuje nalézat neočekávané," řekla o vztahu s o mnoho starším režisérem Hobsová ještě před svatbou v show Oprah Winfreyové.

Lucas už má kromě právě narozené dcery už tři adoptivní děti - dvaatřicetiletou Amandu, pětadvacetiletou Katie a dvacetiletého Jetta.

S novým přírůstkem do rodiny začíná i nová etapa jeho života. Nechce už točit velkofilmy, ale vrátí se k filmům klubovým. Finančně neutrpí. Svůj Lucasfilm prodal Disneymu v přepočtu za 78 miliard korun.