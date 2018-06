George Clooneyho sbalila obyčejná holka

Lisa, která pracuje jako modelka, se s Georgem seznámila při natáčení reklamy na Martini. Hollywoodský idol Clooney se do dlouhonohé krasavice s havraními vlasy a andělskýma očima, zamiloval na první pohled. Hned jak se vrátil z natáčení zpátky do Los Angeles, zvedl telefon a zavolal Lise: "Musím tě vidět". Lisa neváhala nasedla do prvního letadla a za chvíli byla u George. Od té chvíle jsou Lisa a George nerozlučným párem.

George Clooney George Clooney získal Zlatý globus za roli ve filmu "Bratříčku, kde jsi?".