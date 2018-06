George Clooney zlomil další srdce

11:47 , aktualizováno 11:47

Americký herec George Clooney zlomil další srdce. Rozešel se s o jedenáct let mladší přítelkyní, herečkou Kristou Allenovou. "Krista teď chodí jako bez duše. Je opravdu nešťastná. Vypadá to, že ji George zlomil srdce," prozradila blízká přítelkyně herečky americkému magazínu US Weekly.