George Clooney o dětech: Únavou brečím čtyřikrát denně

„Pláču víc než naše děti. Pláču čtyřikrát denně, protože jsem tak unavený!“ řekl Clooney v interview pro deník The Mail.



„Hej, vzpomeňte si na to, když jste byli single a nemuseli se obávat, jestli někoho udržíte při životě. Nebylo to skvělé?“ dodala se smíchem hvězda Dannyho parťáků.

Ačkoli herec trpí, uznává, že to má mnohem snazší než jeho žena Amal, která kvůli neustálému kojení hladových dvojčat spí maximálně dvě hodiny v kuse.

„Nikdy v životě jsem neviděl nikoho, kdo by tak moc jedl! Nesmírně za to svou ženu obdivuji,“ uvedl Clooney.

Herec také přiznal, že tušil, že se jednou stane otcem, protože všichni jeho přátelé už rodiny měli, ale nikdo z nich ho nemohl připravit na to, jaké to je mít dvojčata. „Překvapením pro mě bylo, jak moc je to komplikovanější, není to jen dvakrát tolik práce, je to mnohem víc,“ dodal.