George Clooney si dělá legraci ze svých kolegů

"George chystal většinu ztřeštěných nachytávek hlavně přímo v pokojích svých obětí. Na natáčení se pak choval jako naprostý andílek a již to bylo předzvěstí něčeho nekalého. Ale ať jsme si dávali sebevětší pozor, nebylo nám to vůbec nic platné. Vždycky se mu podařilo využít naší chvilkové nepozornosti a dokonale nás nachytat," prozradil producent filmu Jerry Weintraub.



Nejčastějším cílem Clooneyho vtipů se pak nestal nikdo jiný než idol milionů ženských srdcí Brad Pitt. "Normálnímu člověku by se zdálo, že dospěláka nic takového nemůže nikdy napadnout, ale to neznáte Clooneyho. Jeho specialitkou je kbelík s vodou umístěný nad vchodovými dveřmi do pokoje," poznamenal s úsměvem na tváři Weintraub. Podle jeho slov z toho byl Brad často docela nervózní, ale pak se vždycky naštěstí uklidnil.



"Trvalo mi to každý den dvě hodiny, než se mi podařilo po Clooneyho vtípcích uklidit celý hotelový pokoj. Raději už jsem ani nevolal uklízečku, protože začínala mít pocit, že nejsem docela normální, když neustále rozlévám po pokoji kbelíky s vodou. Nebylo žádnou výjimkou, když jsem našel v posteli nafukovacího panáka nebo nějakou jinou povedenou erotickou pomůcku vystavenou tak, aby si ji všimla především právě uklízečka," vzpomíná Brad Pitt.



Kolegové Clooneymu ale nakonec nezůstali nic dlužni. V posledních dnech natáčení se veškeré vtípky obrátily proti němu. Nejvíce se asi zapotil, když uklízečce v hotelu vysvětloval, proč má celou záchodovou mísu polepenou toaletním papírem.