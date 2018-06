Clooney prý opouští staromládenecký život, zasnoubil se s právničkou

13:19 , aktualizováno 13:19

Herec George Clooney (52) po nevydařeném manželství z 90. let prohlašoval, že se už nikdy nechce oženit. To bylo také většinou důvodem rozpadu jeho vztahů. Nyní to ovšem vypadá, že si to zarytý starý mládenec rozmyslel. Podle amerických médií se zasnoubil s britskou právničkou Amal Alamuddinovou (36).