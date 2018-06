George Clooney se štítí knírů

, aktualizováno

Miláček milionů žen a dívek, hollywoodský herec George Clooney, o sobě dal opět nahlas vědět. Pro svou novou roli ve filmu Confessions Of A Dangerous Mind si musel nechat narůst knír. A protože odjakživa chodil oholený, netušil, jaké peklo si s pánskou ozdobou zkusí. Po několika týdnech přemáhání, kdy se na sebe každé ráno s odporem koukal do zrcadla, to již nevydržel a vypěnil.