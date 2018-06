George Clooney nemá čas na lásku

Americká star - herec George Clooney.

"Na prvním místě je v mém životě práce. Jestli to znamená, že nebudu mít možnost se s někým vidět kvůli práci dva až tři měsíce, je to převážně moje rozhodnutí a dělám to úměrně svému životu," řekl v rozhovoru pro Sunday Mirror Magazine.Upřesnil, že během natáčení nebývá doma třeba šest měsíců, což může vzbuzovat dojem, že svými přáteli opovrhuje."Cítím, že dávám přednost své práci, nad níž si držím plnou kontrolu,tu ale ztrácím, když navážu vztah. Myslím, že v tom jsem dobrý nikdy nebyl. Moje šance být s jednou ženou delší dobu nejsou velké. Tři roky, to byl zatím můj limit, a v poslední době jsou to dokonce jen tři měsíce," přiznal George Clooney.Všechny ženy, s nimiž dosud navázal poměr, tvrdí, že je dokonalý milenec, ale špatný partner. "Chcete-li milence, nejlepšího milence, směle do toho. Ale toužíte-li po partnerovi, rychle na George zapomeňte," prohlásila o něm Celine Balitranová.Románky prožil Clooney mimo jiné s herečkami Taliou Balsamovou, Kelly Prestonovou a René Zellwegerovou. Údajně ho neuhnala Michelle Pfeifferová, vztah s Julií Robertsovou popřel.