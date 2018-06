George Clooney kolegy nešetří

George Clooney George Clooney získal Zlatý globus za roli ve filmu "Bratříčku, kde jsi?". George Clooney a Julia Robertsová Americká star - herec George Clooney.

Clooney si podle vlastních slov nebere v knížce servítky. "Všechno je popsáno tak, jak se skutečně odehrálo. Žerty jsou natolik pikantní, že by vlastně ani nemělo smysl na nich něco upravovat nebo je nějak dotvářet. Ztratily by své kouzlo a o to vždycky jde," říká šibalsky hlavní hrdina filmu Batman a Robin.Jaké vtipy čtenáři ve sbírce najdou, to George neprozradil. Půjde ale údajně o více než padesát různých nachytávek, kterých se dopustil při natáčení, během ceremoniálu při předávání Oscarů i při cestách po světě. Je tedy docela možné, že se dočkáme i nějaké historky, kterou si Clooney přivezl ze své návštěvy v Česku.Mezi jeho již známými kanadskými vtípky nechybí ukradené oblečení ze sprch, což provedl Cameron Diazové (30), židle natřená vazelínou, čímž dokonale naštval režiséra George Lucase (58), nebo zahradní konev připevněná nad vchodem, kterou kropil své kolegy při natáčení filmu Dannyho parťáci.