George Clooney je bezkonkurenční milenec

"Vlastně by v něm byl sám, protože milovat se s ním je hotový zázrak. Ale pokud bych ho měla volit za přítele, partnera, oporu v životě, nebo dokonce za manžela - otce mých dětí, to bych raději zemřela," řekla přímo Celine.



Fakt, že Balitranová není jen zhrzená milenka, dosvědčují i blízcí hercovi přátelé. S Georgem chodila v polovině devadesátých let a ačkoli ho jako partnera považuje za mizeru, byli dobrými přáteli. Zlom nastal v momentě, kdy si Clooney "nabrousil drápky a ulovil" Celininu nejlepší přítelkyni Jennifer Siebelovou. Takt a solidnost ustoupily do pozadí a Balitranová varovala nejen svou přítelkyni, ale všechny ostatní. Vzkázala ženskému pokolení: "Chcete-li milence, nejlepšího milence, směle do toho. Ale toužíte-li po partnerovi, rychle na George zapomeňte."



Půvabná Celine se nakonec provdala za spisovatele a považuje svůj intimní život za šťastný a vyrovnaný. Přátelům řekla, že Jennifer Siebelovou včas varovala, aby neodolatelnému kouzlu hollywoodského svůdníka odolala. Leč marně.



"Celine se mi svěřila, že je v posteli nepřekonatelný. Doslova řekla: ´Když jsem se s Georgem milovala, byla jsem v sedmém nebi a třásla se pode mnou země. Nikdy jsem nezažila tak silnou rozkoš.´ Je to pravda, Clooney má dokonalé tělo a dokáže být neuvěřitelně něžný. Nikdy jsem nepoznala muže, který by dokázal uspokojit ženu tak jako George. Jenže... On je dítě. Nechutně infantilní kluk s mužnou tváří. Nehodí se do vztahu," vyzvonila americkým novinářům přítelkyně Balitranové.







George Clooney George Clooney získal Zlatý globus za roli ve filmu "Bratříčku, kde jsi?". George Clooney a Julia Robertsová Americká star - herec George Clooney.