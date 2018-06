George Clooney: I když umřu, lidi budou tvrdit, že jsem gay

"No připadá mi to vtipné, ale nikdy mě neuvidíte poskakovat jak papírového čerta a řvát, že jsou to lži. To by nebylo fér a hezké vůči mým dobrým přátelům z gay komunity," řekl herec pro magazín The Advocate.

Clooney chodí s bývalou zápasnicí Stacy Keiblerovou a je mu prý jedno, co si lidi o něm myslí.

"Nedovolím, aby si kdokoli myslel, že být gayem je špatné. Můj soukromý život je mé soukromí a já jsem s ním spokojený. Komu ublíží, když si někdo bude myslet, že jsem gay? Budu dávno mrtvý a pořád tu budou lidi, co to budou tvrdit," dodal.

George Clooney a Stacy Keiblerová

Herec je však zastáncem sňatků homosexuálů a tvrdí, že postoj současné americké vláda k nim je archaický.

"Manželství osob stejného pohlaví nikoho neovlivňují ani nezmění posvátnost manželství mezi mužem a ženou. Nejde o to vyčlenit jednu skupinu a dát jí zvláštní práva, ale jde o to, aby všichni měli stejná práva," prohlásil Clooney.