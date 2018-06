Lásku svého života jsem ještě nepotkal, říká George Clooney

"Ještě jsem ji nepotkal," prohlásil George Clooney pro magazín W s tím, že v mládí se zakoukal hned do několika žen.

"Když jsem byl dítě, byl jsem zamilovaný do Audrey Hepburnové. Viděl jsem Prázdniny v Římě, když mi bylo 11 let, a myslel jsem si, že je nejelegantnější osobou, kterou jsem kdy viděl. Šíleně jsem se do ní zamiloval," přiznal herec a dodal, že později za nejkrásnější ženu na světě považoval Grace Kelly.

Poslední vztah s bývalou zápasnicí Stacy Keiblerovou herci nevyšel. Rozešli se po dvou letech letos v létě. Clooney je znám tím, že se nechce usadit, ani mít děti, a jakmile vztah začne být vážnější, většinou skončí.

V roce 2011 se herec rozešel s italskou moderátorkou Elisabettou Canalisovou, která později prohlásila, že ve vztahu byli jako otec a dcera (více zde).

Clooney ale už jednou ženatý byl. Jeho manželkou byla herečka Talia Balsamová, kterou si vzal v roce 1989. Po čtyřech letech se rozvedli.

"Manželství jsem si vyzkoušel a nefunguje to. Měl jsem dlouhé vztahy se ženami a ony se se mnou nudily, protože jsem dlouho pracoval. Obávám se, že bych byl mizerný manžel a nechci, abych to já nebo někdo jiný musel bolestivě zjišťovat," řekl v jednom z rozhovorů Clooney.