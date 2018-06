George Clooney: Bral jsem koks a hodně pil

"Pil jsem jistý čas opravdu moc. Umím si užít pití a bylo fakt období v mém životě, kdy to překročilo únosnou hranici od zábavného pití v noci po absolutně bezdůvodné pití. Tak jsem udělal to, že jsem přestal pít," přiznal herec pro magazín The Hollywood Reporter.

Clooney zkoušel i kokain, ale ten ho nezaujal. "Neměl jsem s ním problém. Nejsem žádný feťák, to vůbec."

George Clooney a Stacy Keiblerová

Herec nemá rád veřejná vystoupení, protože se na nich cítí příšerně osaměle. "Kdokoli říká, že se nikdy necítil sám, lže. Nejosaměleji se člověk většinou cítí na veřejných místech, jdete na určité místo a skončíte jako nejmenší možná část, protože vás tam rozptylují všichni a nakonec si to vůbec neužijete jako všichni," tvrdí herec, který se cítil sám, i když s někým chodil.

"Byl jsem neskutečně osamělý ve špatných vztazích, není nic, co by vás izolovalo více. Dostal jsem se v životě do bodu, kdy se tohle skutečně stalo."

Clooney je v novém vztahu s bývalou zápasnicí Stacy Keiblerovou šťastný a představil ji i rodičům. V noci má však jeden problém.

"Když vypnu televizi, nutí mě to přemýšlet, a jakmile začnu, mám velké problémy usnout. Bezdůvodně se probudím pětkrát za noc," dodal herec.