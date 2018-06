Clooney bude tatínkem. Jeho manželka Amal podle známých čeká dvojčata

Podle agentury AFP se Amal a George stanou poprvé rodiči a hned dvojnásobnými. „Čeká dvojčata,“ citovala agentura nejmenovaný zdroj z okolí rodiny bez dalších podrobností.

Sdílnější byla například moderátorka Julie Chenová, která šťastnou novinu oznámila v pořadu The Talk. „Beyoncé není jedinou celebritou, která bude mít dvojčata. Musíme poblahopřát i Georgeovi a Amal Clooneyovým,“ řekla moderátorka s tím, že miminka se narodí v červnu.

Herec Matt Damon pro Entertainment Tonight Canada řekl, že o přírůstku do rodiny svého dobrého kamaráda ví už delší dobu. George mu to oznámil, když spolu natáčeli film a jeho manželka byla teprve v osmém týdnu.

„Řekl jsem mu: Zbláznil ses? Neříkej to nikomu jinému. Neznáš pravidlo 12 týdnů? Samozřejmě, že ho neznal. Po čtyřech týdnech jsem se ho zeptal, jestli je všechno v pořádku, a on řekl, že ano. Mám z něj radost. Ona je skvělá, George s ní udělal terno. Ve všech směrech. Je to pozoruhodná žena. Budou skvělí rodiče, ty děti mají štěstí,“ řekl Damon.

Hollywoodský herec George Clooney a libanonská právnička Amal Alamuddinová se vzali v roce 2014 v Benátkách. Herec po prvním nevydařeném manželství dlouho platil za odpůrce manželství a neplánoval mít ani děti. To byl také většinou důvod krachu jeho předchozích vztahů.

Amal Alamuddinová je absolventkou Oxfordské univerzity a specializuje se na lidská práva. V minulosti zastupovala například zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange nebo bývalou ukrajinskou premiérku Julii Tymošenkovou. Narodila se v Libanonu, ale když jí byly tři roky, odstěhovala se s ní rodina do Británie.