George Clooneyho děsí, že je teď zodpovědný za dva malé človíčky

„Je opravdu děsivé, že jste najednou zodpovědní za dva malé človíčky. Jsem hrdý na svou ženu, jak to všechno zvládá. Ona je jako olympijský atlet. Všechno zvládá s přehledem a bez problémů,“ sdělil pyšný Clooney pro magazín The Associated Press.



Na novou roli si herec zvykl celkem rychle a zapojil se i do péče o děti. Není jen tatínkem, který si s nimi pohraje a na přebalení je přenechá mamince.

„Moje práce se teď skládá z přebalování a chození po bytě, když se snažím dítě ukolébat,“ pokračoval s tím, že se mu nikdy ani nesnilo o tom, že by se před šedesátkou stal otcem.



„Nenapadlo by mě, že budu mít v šestapadesáti letech malá dvojčata. Zkrátka nemá smysl cokoli plánovat, protože život vám to naservíruje stejně podle toho, jak si to rozmyslí. Je třeba se jen připoutat a užívat si tu jízdu,“ myslí si.

Nyní se George těší na premiéru nového filmu Subirbicon, který by měl světlo světa spatřit v říjnu.

„Mám za sebou natáčení a těším se na výsledek. Bude to zase něco jiného. Teď je náplň mého volného času asi všem jasná,“ dodal se smíchem otec Elly a Alexandera.