Myslela jsem, že budu stará panna, přiznala manželka George Clooneyho

„Zaprvé je to gentleman. V každém smyslu toho slova a navíc způsobem, který je v dnešní době velmi vzácný a možná i staromódní,“ zahájila řeč britská právnička a aktivistka.

„Potkala jsem George, když mi bylo 35 let a začínala jsem si myslet, že ze mne bude stará panna. Pak jsme se setkali a začali se tajně scházet a schovávat v mém londýnském bytě. Velmi brzy mi bylo jasné, že bych už nikdy nechtěla být s nikým jiným. Když jsme nebyli spolu, nemohla jsem ani spát. A on dělal takové milé věci, jako že mi třeba schovával tajně milostné dopisy do tašky,“ prozradila.

Ani o pět let později se podle Amal nic nezměnilo. „Je to člověk, který má můj velký obdiv, jeho úsměv mě vždycky odzbrojí. Lásko moje, to, co jsem s tebou našla, je obrovská a krásná láska, ve kterou jsem vždycky doufala, že existuje,“ dodala specialistka na mezinárodní právo, která zastupovala třeba zakladatele WikiLeaks Juliana Assange nebo bývalou ukrajinskou premiérku Julii Tymošenkovou.

Pár jen zřídka mluví o svém soukromém životě. „Je pro mě snadnější mluvit u soudu, než veřejně, jako dnes, o manželovi. Je to poprvé a je to z hrdosti na všechno, čeho dosáhl,“ prohlásila atraktivní právnička.

V proslovu pak Amal zmínila i děti. Pár spolu má roční dvojčata Ellu a Alexandra. „Vidět tě s našimi dětmi je největší radostí v mém životě. Vyplňujete náš domov smíchem a štěstím, a to ještě předtím, než se děti dozví, že „da-da“ je Batman, mluvící liška a kamarádí s Mary Poppinsovou,“ zažertovala původem Libanonka, která mluví plynně arabsky, anglicky a francouzsky.

„Jsem na tebe moc pyšná a blahopřeji ti k té velké ceně, kterou dnes večer dostaneš. Až naše děti zjistí, co všechno děláš, ale taky jaký jsi člověk, budou na tebe určitě taky hrdé,“ dodala na začátku června při udělování cen.

George Clooney je držitelem tří Zlatých Glóbů a dvou Oscarů. Jeden byl za nejlepší vedlejší roli ve filmu Syriana a druhý za producentskou činnost k thrilleru Argo, který vyhrál v kategorii nejlepší film. V historii Cen akademie představuje herec, známý také z filmů Gravitace nebo Dannyho parťáci, jediného umělce, který byl nominován v šesti různých kategoriích.

