George Clooney před letem s dětmi cestujícím rozdával sluchátka

Herec s rodinu cestoval první třídou a zřejmě chtěl zabránit stížnostem, kdyby náhodou jeho děti Alexander a Ella plakaly. Sluchátka s logem jeho značky tequily Casamigos měla na sobě nápis ‚Předem se omlouvám‘.

Clooney se otcem poprvé stal letos v létě ve svých 56 letech. Nedávno promluvil o dvojčatech, která mají podle něj úplně jiné povahy.

„Ella je velmi hezká a půvabná, má krásné velké oči. Vypadá stejně jako Amal. Alexander váží o kilo a půl více než jeho sestra. Je to lump, malý tlusťoch. Nejvtipnější je, že se směje nejhlasitěji ze všech lidí v místnosti,“ žertoval herec.

George Clooney v září v jednom z rozhovorů prozradil, že otcovství ho docela dost vyčerpává.

Svou značku tequily Casamigos založil Clooney letos v červnu:

VIDEO: George Clooney založil se svými přáteli značku tequily Casamigos Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Pláču víc než naše děti. Pláču čtyřikrát denně, protože jsem tak unavený!“ řekl pro deník The Mail. „Hej, vzpomeňte si na to, když jste byli single a nemuseli se obávat, jestli někoho udržíte při životě. Nebylo to skvělé?“