George Clooney se prý s Keiblerovou rozešel po telefonu

"Stacey to ukončila. Chtěla mít děti a rodinu. A ví, jak se k tomu George staví. Promluvili si o tom a v tichosti ukončili svůj vztah," řekla magazínu People nejmenovaný zdroj.

Dvaapadesátiletý Clooney je znám tím, že se nechce usadit, ani mít děti, a jakmile vztah začne být vážnější, většinou skončí. Tak to zřejmě dopadlo i s třiatřicetiletou Keiblerovou, ačkoli se ani jeden z nich k rozchodu zatím nevyjádřil.

"Hodně o tom mluvili. Byli přátelé, než spolu začali randit, a budou přátelé i nadále. Byl to přátelský rozchod," tvrdí zdroj.

George Clooney a Stacy Keiblerová

Clooney teď tráví dovolenou v Itálii u jezera Como, kde vlastní dům. Paparazzi ho vyfotili, jak se baví v restauraci s přáteli a na smutek po rozchodu to rozhodně nevypadalo. Může to být i tím, že se pár poslední dobou už málo vídal, protože Clooney byl v Evropě, zatímco Keiblerová ve Spojených státech.

Podle bulvárního serveru TMZ se dokonce rozešli po telefonu.

Clooney tímto rozchodem znovu rozvířil vlnu spekulací o tom, že jeho sukničkářství je jen zástěrka homosexuální orientace. Hvězda Dannyho parťáků se objeví vždy s neznámou kráskou, s níž dlouho kamarádí a jíž popularita pomůže v kariéře. Po dvou či třech letech se rozejdou a George si najde novou krasavici. Nikdy se s ní však nepouští na veřejnosti do větších intimit kromě držení za ruku a přátelského polibku. Se svými bývalými navíc zůstává i po rozchodu skvělým kamarádem.

Sám Clooney se tomu směje. "No připadá mi to vtipné, ale nikdy mě neuvidíte poskakovat jak papírového čerta a řvát, že jsou to lži. To by nebylo fér a hezké vůči mým dobrým přátelům z gay komunity," řekl herec pro magazín The Advocate.