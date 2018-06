Georg Incze: PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ (Knižní klub)

pokud ovšem právě neběží v televizi hlavní zpravodajský pořad. Vlámat se někomu o víkendu do bytu telefonním vyzváněním před desátou dopoledne je také hřích, anebo alespoň prohřešek proti společenským konvencím. Výčet těch nejzákladnějších nabízí publikace Pravidla společenského chování, 100 odpovědí a otázek. Autorovi nejde o detaily, nýbrž o abecedu dobrých mravů. Snaží se proto být co nejstručnější, neopomíjí však žádnou z nástrah, která by z člověka mohla v dobré společnosti udělat hlupáka.